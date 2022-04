Nutz von Becher am Kopf getroffen: „Weiß nicht, was den Leuten da einfällt“

In einem chaotischen Oberösterreich-Derby zwischen dem LASK und der SV Ried sorgte in der ersten Hälfte ein Becherwurf für den negativen Höhepunkt der Partie. Nach dem 2:0 für die Rieder flog ein Becher von den Rängen in die Jubeltraube der Gäste und traf SVR-Profi Stefan Nutz am Kopf. Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca schickte die Spieler darafhin für sechs Minuten in die Kabinen, ehe die Partie fortgesetzt werden konnte.

Im Sky-Interview nach der Partie äußerte sich Nutz selbst zum Vorfall: „Die Szene spricht für sich. Ich habe mich weggedreht und geschaut, ob ich zu bluten beginne. Ich weiß nicht, was den Leuten da einfällt, wenn sie sowas machen. Wir sind alles nur Menschen, Rivalität hin oder her. Wenn der Becher mich blöd trifft, schaut´s vielleicht schlecht aus. Zum Glück ist alles gut gegangen und wir haben uns dann mit einem Sieg belohnt.“

Die Becherwurf-Szene im VIDEO