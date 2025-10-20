„Nutzlos“: Ex-Brasilien-Teamchef kritisiert Neymar

Viele Verletzungen bremsen Ex-Barcelona– und PSG-Star Neymar vermehrt aus. Jetzt kritisiert ihn ein ehemaliger Selecao-Coach.

„In seinem Kopf weiß er, was er auf dem Platz als nächstes tun wird, wenn er einen Spielzug beginnt. Aber er kann es nicht mehr umsetzen. Er kann es nicht mehr. Die Muskeln reagieren nicht mehr wie gewohnt. Er ist nicht mehr der Athlet von früher. Es ist nutzlos“, sagte Emerson Leao gegenüber CNN Esportes. Leao stand 1970 in Brasiliens Weltmeister-Kader, war als WM-Dritter 1978 Kapitän des Nationalteams und trainierte die Auswahl 2000 bis 2001 mehrere Monate lang.

Im Hinblick auf die WM 2026 spielt auch Neymars Alter eine Rolle: „Er hat noch nicht aufgehört, Fußball zu spielen. Es ist nur so, dass von ihm verlangt wird, die gleichen Sprints zu machen wie früher, zu denen er aber nicht mehr in der Lage ist, weil er nicht darauf durch das Training vorbereitet ist. Was passiert dann? Es kommt zu Verletzungen und Problemen.“

Neymar hofft auf WM-Nominierung

Mittlerweile spielt der 33-Jährige wieder bei seinem Jugendklub Santos. Auch dort fehlt er meistens verletzt. In dieser Saison kam er nur in 13 von 28 Spielen zum Einsatz. In diesen erzielte er gerade einmal drei Tore.

Carlo Ancelotti schließt eine Neymar-Nominierung für die WM noch nicht komplett aus. „Wenn er fit ist“, so der ehemalige Real-Coach.

