Oberstdorf: Die K.o.-Duelle der österreichischen Springer

Österreich nimmt den Auftakt der Vierschanzentournee der Skispringer am Mittwoch in Oberstdorf mit allen sieben Athleten in Angriff. Bester heimischer Akteur bei der von Wind und Regen beeinträchtigten Qualifikation am Dienstag war Stefan Kraft als Siebenter.

Unmittelbar dahinter landete Jan Hörl. Auch Daniel Huber (11.) und Daniel Tschofenig (12.) schnitten gut ab. Eine Klasse für sich war der Japaner Ryoyu Kobayashi, der sich vor dem Deutschen Karl Geiger durchsetzte.

In den 25 K.o.-Duellen des ersten Durchgangs, in denen sich die Sieger und die fünf besten Verlierer für den zweiten Durchgang qualifizieren, kommt es zu folgenden Paarungen mit österreichischer Beteiligung:

Dawid Kubacki – Manuel Fettner

Ulrich Wohlgenannt – Peter Prevc

Philipp Aschenwald – Pius Paschke

Kytösaho Niko – Daniel Tschofenig

Antti Alto – Daniel Huber

Keiichi Sato – Jan Hörl

Gregor Deschwanden – Stefan Kraft

Quali-Sieger Kobyashi trifft auf Landsmann Daiki Ito, Karl Geiger bekommt es mit Viktor Polasek zu tun.

