Oberwart gelingt Überraschungssieg bei Meister Vienna

Die Oberwart Gunners haben am Donnerstag in der Basketball-Superliga der Männer (BSL) mit einem klaren 79:64-Auswärtssieg bei Titelverteidiger BC Vienna überrascht. Die Burgenländer festigten mit ihrem ersten Saisonerfolg gegen die Wiener nicht nur den dritten Tabellenplatz. Sie sorgten auch dafür, dass das Rennen um Platz eins und damit Heimvorteil in allen Play-off-Runden spannend bleibt.

Zwei Runden vor Ende der regulären Saison führen die Swans Gmunden vor dem punktegleichen BC Vienna. In der letzten Runde der Platzierungsrunde kommt es am 15. April in Gmunden noch zu einem direkten Duell der beiden Topteams der Liga. Die Klosterneuburg Dukes gaben in ihrem letzten Heimspiel vor dem Play-off-Start ein Lebenszeichen ab. Der Tabellensechste besiegte die viertplatzierten Flyers Wels souverän mit 73:63.

(APA) / Bild: GEPA