Der BC Vienna hat sich auch vom UBSC Graz in der Männer-Basketball-Superliga nicht stoppen lassen. Der Tabellenführer setzte sich in der 4. Runde der Platzierungsrunde am Samstag in der Steiermark mit 85:70 (47:29) durch und fixierte damit den elften Sieg in der Meisterschaft in Folge.

Im zweiten Spiel setzten sich die Oberwart Gunners in einem Krimi gegen SKN St. Pölten mit 80:77 (39:35) durch.

(APA)/Bild: GEPA