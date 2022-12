Oberwart gewinnt Schlager gegen BC Vienna

Die Oberwart Gunners haben in der letzten Runde des Jahres die Siegesserie von Basketball-Meister BC Vienna beendet. Der Tabellenzweite aus dem Burgenland setzte sich am Donnerstag im Schlagerspiel der Superliga gegen die Wiener mit 96:90 durch und rückte bis auf zwei Punkte an den Spitzenreiter heran.

Der BC Vienna war mit einer Serie von zwölf Siegen in das Spitzenspiel gegangen. In einer bis zum Schluss ausgeglichenen Partie lagen die Gastgeber bis zur 39. Minute auch in Führung, ehe Derek Hanes (3 Punkte) und Renato Poljak (5) mit acht Punkten in Serie das Spiel zugunsten von Oberwart drehten.

Die drittplatzierten Swans Gmunden hatten mit dem zweiten Wiener Club leichtes Spiel. Die Oberösterreicher fertigten Schlusslicht D.C. Timberwolves mit 106:52 ab und liegen weiter zwei Zähler hinter den Gunners.

Die Dukes Klosterneuburg holten mit einem 81:61 gegen die Nord Dragonz aus Eisenstadt den fünften Sieg in den jüngsten sechs Spielen und schlossen zu den viertplatzierten Flyers Wels auf. Die Oberösterreicher mussten sich in St. Pölten mit 71:80 geschlagen geben.

Die Kapfenberg Bulls feierten in einem bis zur letzten Sekunde umkämpften steirischen Derby mit einem 66:63 gegen UBSC Graz einen Auswärtssieg.

(APA)/Bild: GEPA