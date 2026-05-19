Oberwart Gunners nach Overtime-Drama im BSL-Finale

Die Oberwart Gunners stehen im Finale der österreichischen Basketball-Liga der Männer und treffen dort auf die Kapfenberg Bulls.

Der Titelverteidiger besiegte Dienstagabend im alles entscheidenden Spiel der „best of five“-Halbfinalserie BC Vienna mit 84:83 nach Verlängerung. Nach vier Vierteln war es 78:78 (42:32) gestanden. Für Oberwart lebt damit die Chance auf den dritten Meistertitel in Serie. Die erste Finalpartie geht am Samstag (18.00) in Kapfenberg über die Bühne.

Den Gunners gelang ein Blitzstart in die Partie: Die Burgenländer schufen sich im ersten Viertel schnell ein Polster, das sie im zweiten Abschnitt auf bis zu 14 Zähler ausbauten. Zur Pause hatte Oberwart zehn Punkte Vorsprung. Doch die Wiener ließen sich nicht abschütteln und kamen zurück. Beim Stand von 39:50 gelangen den Gästen 13 Punkte in Serie und damit die erstmalige Führung. Auch im Schlussviertel machten die Hauptstädter erneut ein Zehn-Punkte-Defizit wett, wodurch es wie in Spiel vier in die Verlängerung ging. Dort wogte die Partie hin und her, am Ende hatten diesmal die Gunners hauchdünn die Nase um einen Zähler vorne.

Kapfenberg hatte sich bereits vergangene Woche nach drei Siegen gegen UBSC Graz für die Endspielserie qualifiziert. Die Bulls stehen zum zehnten Mal in ihrer Vereinsgeschichte im Finale der heimischen Liga.

(APA)

Beitragsbild: GEPA