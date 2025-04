Oberwart sichert sich Platz eins vor Playoff-Start

Die Gunners Oberwart haben sich im Rennen um Platz eins in der Platzierungsrunde der Basketball Superliga (BSL) gegen die Flyers Wels durchgesetzt.

Durch das 82:78 im direkten Duell am Sonntag sicherten sich die Burgenländer das Heimrecht bis ins Finale. Rang drei ging an die Swans Gmunden nach einem klaren 85:62-Erfolg über die Klosterneuburg Dukes. Das Viertelfinale im „best of five“-Modus steigt ab dem nächsten Wochenende (12./13. April).

Die Gunners treffen auf die Kapfenberg Bulls, Wels auf die Nord Dragonz aus Eisenstadt, Gmunden spielt gegen UBSC Graz und Klosterneuburg gegen Traiskirchen.

(APA)/Bild: GEPA