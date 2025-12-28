Oberwart stößt Wels von BSL-Spitze

Die Oberwart Gunners gehen als Tabellenführer der Basketball-Superliga ins neue Jahr.

Die Burgenländer entschieden den Schlager der 16. Runde am Sonntag gegen die Flyers Wels mit 82:73 für sich und zogen an den punktgleichen Oberösterreichern vorbei.

Auch der Dritte UBSC Graz kassierte mit einem 78:84 bei den achtplatzierten Traiskirchen Lions eine Niederlage. Siegreich waren auch die Eisenstadt Dragonz (74:63 gegen St. Pölten) und Swans Gmunden (90:44 gegen Fürstenfeld).

(APA) / Bild: GEPA