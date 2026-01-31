Obmann in Rogla PGS-Dritter – Payer Vierte

Der ÖSV-Snowboarder Fabian Obmann hat im letzten Parallel-Rennen vor den Olympischen Spielen erneut den Sprung aufs Stockerl geschafft. Im slowenischen Rogla wurde der Kärntner am Samstag im Riesentorlauf Dritter, es war sein dritter PGS-Podestplatz in Serie. Im kleinen Finale besiegte Obmann Lokalmatador Tim Mastnak. Sabine Payer verpasste das Stockerl als Vierte knapp. Die Siege holten sich die Japanerin Tsubaki Miki sowie der Südkoreaner Lee Sang-ho.

„Es ist ein Wahnsinn! Es ist echt cool, drei Mal hintereinander am Podium zu stehen. Der Monat scheint mir echt gut zu liegen. Aktuell läuft einfach alles zusammen“, meinte Obmann. Der 29-Jährige eliminierte seine Teamkollegen Andreas Prommegger (Achtelfinale) und Christoph Karner (Viertelfinale), verlor danach aber das Halbfinalrennen gegen den Italiener Roland Fischnaller. Der 45-jährige Südtiroler hatte in der Runde der letzten Acht auch Benjamin Karl besiegt, im Finale aber gegen Lee hauchdünn das Nachsehen.

Im PGS-Weltcup liegt Fischnaller vor dem punktgleichen Karl, der in Rogla Sechster wurde, nun an der Spitze. Karner belegte Rang acht, Matthäus Pink elf und Prommegger 13. Nicht gut verlief die Generalprobe für Olympiastarter Alexander Payer, der als 23. das Achtelfinale verpasst hatte.

Payer knapp am Podest vorbei

Dessen Frau Sabine setzte sich gegen die Schweizerin Flurina Neva Bätschi und danach gegen die Italienerin Jasmin Coratti durch. Im Halbfinale musste sich die Kärntnerin Miki beugen, im Lauf um Rang drei der Italienerin Elisa Caffont. Martina Ankele kam als 19. nicht in die K.o.-Läufe, Claudia Riegler hatte den Wettkampf ausgelassen.

Nächste Station für die Alpinboarder ist Olympia in Italien, wo es am Sonntag kommende Woche ernst wird. Davor gibt es aber für Obmann noch einen Heimatbesuch. „Jetzt geht es einmal nach Hause für zwei Tage, ein bissl entspannen, das Leben genießen und die Füße hochlagern. Am Dienstag geht es nach Livigno. Es ist eine Menge Neuschnee angesagt. Mal schauen, wie es dort vor Ort ist. Ich freue mich auf meine ersten Spiele.“

(APA) / Foto: GEPA