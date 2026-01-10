Marco Odermatt hat sich mit einer weiteren brillanten Vorstellung in Adelboden die Halbzeitführung im Weltcup-Riesentorlauf gesichert. Für eine Überraschung sorgte Joshua Sturm.

Der Schweizer Ski-Star begeisterte sein Heimpublikum bei Schneefall und dichter Bewölkung in 1:14,40 Min. und war damit eine knappe halbe Sekunde schneller als der für Brasilien fahrende Lucas Pinheiro Braathen. Hinter Timon Haugan (+0,53) und Leo Anguenot (+0,66) folgte überraschend mit Sturm auf Platz fünf (+0,87 Sek.) der erste Österreicher.

ÖSV-Trio bei Odermatt-Show in Top Ten

Der 24-Jährige war im Riesentorlauf noch nie besser als 21. im Weltcup. Marco Schwarz folgte auf Platz sechs (+0,94). Weltmeister Raphael Haaser belegt Platz neun (+1,40). Der Disziplinführende Stefan Brennsteiner (21./+2,02) hatte bereits im oberen Bereich eine halbe Sekunde Rückstand und ist nach einem Steher im Mittelteil auf eine Aufholjagd im zweiten Durchgang (13.30 Uhr) angewiesen. Manuel Feller (35.) und Patrick Feurstein (48.) verpassten den zweiten Durchgang.

Odermatt liegt auf Kurs zu seinem fünften Adelboden-Sieg im Riesentorlauf in Folge. Das ist bisher nur Ingemar Stenmark (1979 bis 1984) gelungen.

(APA) / Bild: GEPA