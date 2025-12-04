Odermatt gewinnt Abfahrt in Beaver Creek – Kriechmayr bester Österreicher
Marco Odermatt hat die erste Saison-Abfahrt in Beaver Creek gewonnen.
Der Schweizer setzte sich bei seinem 48. Weltcupsieg vor dem US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle (+0,30) und dem Norweger Adrian Smiseth Sejersted (+0,69) durch. Bester Österreicher wurde Vincent Kriechmayr als Fünfter (+0,87), Stefan Eichberger überzeugte als Siebenter (+0,96).
Aleksander Aamodt Kilde wurde bei seinem Comeback Elfter (+1,37).
(Red.)
Bild: GEPA