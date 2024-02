ÖBV-Männer holen Pflichtsieg gegen Armenien ein

Österreichs Basketball-Nationalmannschaft der Männer hat zum Auftakt der ersten Runde der Vorqualifikation zur WM 2027 (Gruppe C) den „Musssieg“ gegen Underdog Armenien eingefahren.

Die ÖBV-Auswahl gewann am Donnerstagabend in Wien mit 106:91 (54:48). Rasid Mahalbasic war in seinem letzten Länderspiel mit 27 Punkten bester heimischer Werfer. 24 Zähler gingen auf das Konto von Kapitän Bogic Vujosevic, für Daniel Friedrich bedeuteten 21 persönliche Bestleistung im Team.#

Mahalbasic zeigt in letztem Spiel auf

Im ersten Duell der Länderspielgeschichte mit der Auswahl aus der Kaukasusregion setzten sich die Österreicher erst gegen Ende des zweiten Viertels etwas ab und brachten den erwarteten Erfolg nach Hause. Großen Anteil hatte Mahalbasic, der vor 1.300 Fans im ausverkauften Hallmann Dome noch einmal seine ganze internationale Klasse zeigte.

Der Klagenfurter beendete mit dem 99. Einsatz seine fast 15 Jahre dauernde Karriere im Dress der ÖBV-Männer. Er hatte am 31. Juli 2009 in der Schweiz debütiert. Der Center brachte es auf 1.492 und somit auf durchschnittlich 15,1 Punkte für Österreich. Damit zählt der 33-Jährige zu den heimischen Allzeit-Topscorern. Mit Quincy Diggs gab ein sieben Monate älterer Spieler als Mahalbasic gegen Armenien sein Debüt bei den ÖBV-Männern. Der Spieler des 3×3-Team Vienna blieb ohne Punkte.

(APA)/Bild: GEPA