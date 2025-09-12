ÖBV und Chris O’Shea gehen getrennte Wege

Der US-Amerikaner Chris O’Shea ist nicht mehr Cheftrainer von Österreichs Basketball-Nationalteam der Männer. Die Kooperation mit dem 44-Jährigen wurde beendet, wie der Verband (ÖBV) am Freitag mitteilte. Binnen zehn Tagen soll die Nachfolge geregelt sein, die nächste Aufgabe ist die im November startende zweite Phase der Europa-Qualifikation für die WM 2027. O’Shea hatte im August als Coach des Frauen-Nationalteams sowie als Sportkoordinator im Bereich „5 gegen 5“ aufgehört.

Er war seit 2009 in diversen ÖBV-Funktionen tätig. Zuletzt führte O’Shea das Männer-Team in Phase zwei der Europa-Qualifikation für die nächste WM. Seine Gesamtbilanz ist freilich deutlich negativ, von 19 Spielen unter seiner Führung wurden nur sechs gewonnen. Grund für den nunmehrigen Schritt von ÖBV-Seite war O’Sheas Club-Tätigkeit für die Tainan Ghosthawks in Taiwan. „Die Herausforderungen der örtlichen und zeitlichen Distanz hätten eine optimale Vorbereitung und Betreuung nicht zugelassen“, hieß es.

O’Shea hatte auf eine Lösung gehofft, zeigte aber Verständnis. „Dass die Entscheidung nun gefallen ist, eine Lösung näher am Team zu suchen, ist nachvollziehbar und das respektiere ich.“ Die Arbeit mit dem Nationalteam sei für ihn die bisher größte Ehre seiner Basketballkarriere gewesen. Punkto Coach Frauen-Nationalteam und Sportkoordinator „5 gegen 5“ konnte der Verband die angestrebte interne Lösung nicht realisieren, die daher erfolgte Ausschreibung der Posten läuft bis Montag.

(APA) / Bild: Imago