ÖEHV-Frauen bezwingen WM-Gastgeber China

Österreichs Eishockey-Frauen-Nationalteam hat auch sein zweites Spiel bei der Weltmeisterschaft der Division 1A gewonnen. Die Truppe von Cheftrainer Alexander Bröms besiegte am Montag in Shenzhen Gastgeber China verdient mit 3:0 (1:0,1:0,1:0).

Rot-Weiß-Rot hält somit nach zwei Partien ohne Gegentreffer bei der Maximalausbeute von sechs Punkten. Nächster Gegner ist am Mittwoch der bisher ebenfalls zweimal siegreiche Tabellenführer Slowakei (07.00).

Anna Meixner brachte die ÖEHV-Auswahl im ersten Abschnitt durch eine feine Einzelleistung in Führung (9.). Die erst 16-jährige Wienerin Emma Lintner, die am kanadischen Stanstead College aktiv ist, erhöhte im Mitteldrittel (28.). Annika Fazokas besorgte in Überzahl das 3:0 (48.), während Torfrau Selma Luggin ihr zweites „Shutout“ verzeichnete. Bereits gegen Dänemark hatte Österreich mit 3:0 gewonnen. Nach dem Duell mit den Slowakinnen warten am Donnerstag noch die Niederlande sowie am Samstag Frankreich.

(APA) / Artikelbild: GEPA