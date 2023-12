ÖEHV-Team bei Heimturnier auf Sieg eingestellt

Mit einem Heimsieg will Österreichs Eishockey-Nationalteam in dieser Woche das Länderspieljahr abschließen. Beim Österreich-Cup sind in Klagenfurt A-WM-Absteiger Ungarn, Aufsteiger Polen und die B-Nation Italien zu Gast.

„Das eigene Turnier wollen wir natürlich gewinnen“, betonte Teamchef Roger Bader. Seine Auswahl trifft am Donnerstag (19.00 Uhr) auf Ungarn und am Freitag (17.00 Uhr) im Finale oder im Spiel um Platz drei auf Italien oder Polen.

Bader hat in seinen 25-Mann-Kader 15 Spieler nominiert, die schon bei einer Weltmeisterschaft dabei waren, gibt aber wie stets auch jungen Spielern die Chance, aufzuzeigen. Mit KAC-Verteidiger Tobias Sablatnig ist auch ein Debütant dabei. Bader will mit vier kompletten Blöcken agieren.

„Es ist der Österreich-Cup, da wollen wir stark auftreten. Der Kader ist eine gute Mischung aus WM-erfahrenen Spielern und jenen die sich aktuell aufdrängen. Für diese geht es darum, sich zu präsentieren und zu zeigen, dass sie in ein WM-Team gehören“, erklärte der Teamchef, der neben Profis der heimischen Clubs auch fünf Schweiz-Legionäre zur Verfügung hat.

Das Turnier war in den vergangenen zwei Jahren coronabedingt abgesagt worden. Dank des 3:2-Finalerfolgs über Dänemark im Februar 2020 ist das ÖEHV-Team daher Titelverteidiger.

(APA)

Artikelbild: GEPA