ÖEHV-Team bei WM 2023 wohl wieder in Tampere

via

via Sky Sport Austria

Österreichs Eishockey-Nationalteam gastiert höchstwahrscheinlich auch bei der Weltmeisterschaft im nächsten Jahr in Tampere. Laut provisorischer Gruppeneinteilung des Weltverbandes (IIHF), die sich nach der neuesten Weltrangliste ergibt, bekommt es das ÖEHV-Team beim Turnier von 12. bis 28. Mai 2023 in Gruppe A mit Weltmeister und Gastgeber Finnland, Schweden, dem WM-Dritten Tschechien, Deutschland, Dänemark, Frankreich und Aufsteiger Ungarn zu tun.

In Gruppe B in Riga sind Vizeweltmeister Kanada, USA, Schweiz, Slowakei, Lettland, Norwegen, Kasachstan und der zweite Aufsteiger Slowenien vorgesehen. Eine offizielle Entscheidung und Bekanntgabe des Spielplans steht noch aus.

Österreich hat dank Platz elf bei dem am Sonntag zu Ende gegangenen WM-Turnier in Finnland in der Weltrangliste Kasachstan und Italien überholt und sich auf Platz 15 verbessert. Finnland führt unverändert vor Kanada, dem derzeit suspendierten Russland und den USA.

Provisorische Gruppeneinteilung für die A-WM von 12. – 28. Mai 2023 in Tampere/Finnland und Riga/Lettland:

Gruppe A (Tampere): Finnland, Schweden, Tschechien, Deutschland, Dänemark, Frankreich, Österreich, Ungarn

Gruppe B (Riga): Kanada, USA, Schweiz, Slowakei, Lettland, Norwegen, Kasachstan, Slowenien

Weltrangliste nach der WM 2022: 1. Finnland 4.130 Punkte – 2. Kanada 3.990 – 3. Russland (derzeit suspendiert) 3.935 – 4. USA 3.775 – 5. Schweden 3.675 – 6. Tschechien 3.650 – 7. Schweiz 3.590 – 8. Slowakei 3.590 – 9. Deutschland 3.555 – 10. Dänemark 3.335 – 11. Lettland 3.255 – 12. Norwegen 3.105 – 13. Frankreich 3.000 – 14. Belarus (derzeit suspendiert) 2.965 – 15. Österreich 2.900 – 16. Kasachstan 2.885. Weiter: 19. Slowenien 2.730 – 20. Ungarn 2.640.

(APA)/Bild: GEPA