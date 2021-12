ÖEHV-Team geht beim U20-WM-Testspiel gegen Schweden unter

Der österreichische Eishockey-Nachwuchs hat im einzigen Testspiel vor der U20-WM in Kanada eine herbe Niederlage kassiert.

Die Mannschaft von Teamchef Marco Pewal unterlag Turniermitfavorit Schweden am Donnerstag in Red Deer 0:7. Die WM beginnt für die rot-weiß-roten Außenseiter am Montag gegen Finnland. Weitere Gruppengegner sind Kanada, Tschechien und Deutschland.

„Man hat gesehen, was auf uns nächste Woche zukommen wird. Wir müssen in die Zweikämpfe kommen und wir müssen einfacher spielen“, meinte Pewal. „Wichtig wird sein, dass wir als Team zusammenhalten und nicht auseinanderfallen.“

Kapitän und Schweden-Legionär Marco Kasper sah trotz der Schlappe auch Positives. „Wir haben zwar 0:7 verloren, aber es waren auch gute Sachen dabei. Wir können natürlich noch viele Dinge am Eis besser machen, mehr Zweikämpfe gewinnen, genauere Pässe spielen.“

(APA)/Bild: Imago