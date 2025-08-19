ÖEHV-Team startet mit Schlüsselspielen in WM 2026

Österreichs Eishockey-Nationalteam trägt sämtliche Gruppenspiele der A-WM 2026 in Zürich aus.

Die Gegner ab 16. Mai werden dabei dem Namen nach immer größer, die Truppe von Teamchef Roger Bader trifft auf Großbritannien, Ungarn, Lettland, Gastgeber Schweiz, Deutschland, Finnland und zuletzt Weltmeister USA. „Wie gewohnt nehmen wir den Spielplan, wie er kommt. Auch wenn wir heuer das Viertelfinale erreicht haben, bleibt das oberste Ziel der Klassenerhalt“, sagte Bader.

