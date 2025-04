ÖEHV-Team startet Testspielserie mit Doppel gegen Lettland

In ungewöhnlichem Ambiente startet Österreichs Eishockey-Nationalteam in die Testspielserie für die WM im Mai in Stockholm. In Halle 3 des Eissportzentrums in Kagran empfängt die Mannschaft von Teamchef Roger Bader am Freitag und Samstag (jeweils 16.20 Uhr) Lettland. Gegen den WM-Dritten von 2023 wird aus wirtschaftlichen Gründen in der kleinen Halle und im ersten Match ohne Zuschauer gespielt.

„Es wäre grob fahrlässig, mit Ansage ins Minus zu fahren“, begründete Verbandspräsident Klaus Hartmann die Entscheidung. Man hätte beide Spiele verkaufs- und marketingmäßig nicht kostendeckend betreiben können. Hartmann verwies in diesem Zusammenhang auf die fünf Vorbereitungscamps, die zusammen rund 500.000 Euro kosten würden.

Mischung aus Routiniers und Talenten

Für Bader und sein Team steht ohnehin das Sportliche im Fokus, es geht um Sichtung und Wettkampfrhythmus. Der Schweizer hat wie stets um diese Zeit nur einige WM-erfahrene Spieler zur Verfügung, die nach teils mehrwöchiger Pause wieder Spielpraxis sammeln sollen. Einer davon ist Dominic Zwerger, der für Ambri-Piotta eine enttäuschende Saison hatte und nur drei Tore in 50 Spielen schaffte. Bader setzt dennoch auf den Stürmer. „Er ist physisch fit, das ist das Wichtigste. Er ist ein Kreativspieler, ein Künstler, und Künstler brauchen ein gutes Gefühl, und wenn er das hat, kann er wieder den Unterschied ausmachen, wie er das in Prag (Anm.: WM 2024) gemacht hat. Ich glaube, wir werden das hinkriegen“, sagte der Teamchef.

Für Talente bietet sich die Chance, sich für weitere Aufgaben bis hin zur WM-Teilnahme zu empfehlen. „Es gab in den vergangenen Jahren immer wieder junge Spieler, die vom ersten Teamcamp an dabei waren und bis zur WM durchmarschieren konnten. Ich bin schon gespannt, ob auch heuer wieder einem der jungen Spieler so eine Überraschung gelingt. Die Spieler sollen es uns schwer machen, sie bekommen eine realistische Chance“, erklärte Bader.

Unerfahrenes Torhüter-Trio

Fünf Debütanten sind im aktuellen Kader dabei, dazu vier Spieler, die maximal zwei Länderspiele absolviert haben. Im Tor können sich Nicolas Wieser, Jakob Brandner und Patrick Müller empfehlen. Das Trio darf neben dem jungen Schweden-Legionär Benedikt Oschgan auf den dritten Torhüter-Platz im WM-Team hinter dem gesetzten Salzburg-Duo Atte Tolvanen und David Kickert hoffen.

Nächste Woche, in der zwei Spiele gegen Ungarn anstehen, werden dann schon mehr routinierte Spieler von den in der heimischen Liga ausgeschiedenen Vereinen sowie Legionäre aus Schweden und der Schweiz einrücken. Danach stehen noch je zwei Testspiele gegen Weltmeister Tschechien und Deutschland sowie zum Abschluss die Generalprobe am 4. Mai in Wien gegen Kanada auf dem Programm.

(APA)/Beitragsbild: GEPA