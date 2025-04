ÖEHV-Team unterliegt Deutschland bei WM-Test nur knapp

Österreichs Eishockeyteam hat den ersten Vergleich mit Deutschland verloren.

Das ÖEHV-Team holte am Donnerstag in einem WM-Testspiel in Zell/See einen 0:2-Rückstand auf, kassierte aber noch einen späten Treffer zum 2:3 (0:0,1:2,1:1). Die Chance zur Revanche bietet sich den fast schon in WM-Besetzung angetretenen Österreichern am Samstag (17.00) in Rosenheim.

Die Mannschaft von Teamchef Roger Bader, in der Brian Lebler nach drei Jahren ein Comeback gab, bot dem DEB-Team über weite Strecken ein ausgeglichenes Duell. Im Tor überzeugte David Kickert, in der Defensive wurde konsequent gearbeitet und offensiv erspielten sich die Österreicher vor allem im ersten Drittel einige gute Torchancen.

Deutscher Doppelschlag im Mitteldrittel

Ein Schuss von Fabio Wagner von der blauen Linie, bei dem Kickert die Sicht verstellt war, brachte Deutschland die Führung (28.). Eine Minute später legte Marc Michaelis im Powerplay nach (29.). Der Vize-Weltmeister von 2023 hatte danach das Spiel im Griff, fast mit der Pausensirene gelang aber der Anschlusstreffer. Paul Huber verwertete ein Zuspiel von Lukas Haudum (40.).

Im Schlussdrittel drückten die Deutschen auf die Vorentscheidung, konnten Kickert aber nicht bezwingen. Österreich erspielte sich lange keine Chance, schlug aber im Powerplay zu. Clemens Unterweger donnerte den Puck ins Tor, lange hielt der Gleichstand nicht. Nach unnötigem Scheibenverlust erzielte Wojciech Stachowiak (57.) das Siegestor.

„Ich bin mit dem Gesehenen zufrieden. Unterm Strich war es eine gute, intensive Partie gegen einen guten Gegner. Es gab Momente, wo wir stärker waren, in den ersten 30 Minuten und am Schluss. Unterm Strich wäre es nicht unverdient gewesen, in die Overtime zu gehen“, erklärte Teamchef Roger Bader im ORF-Interview. Ähnlich analysierte Clemens Unterweger. „Wir haben ein paar Eigenfehler produziert, im Großen und Ganzen können wir aber zufrieden sein. Wir haben viele gute Dinge aufs Eis gebracht“, sagte der Verteidiger.

(APA) / Bild: GEPA