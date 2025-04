ÖEHV-Team verliert auch zweites Testspiel gegen Ungarn

Österreichs Eishockey-Nationalteam hat auch das zweite Testspiel gegen Ungarn verloren. Einen Tag nach dem 2:4 setzte es am Freitag in Ajka eine 1:5-(1:0,0:2,0:3)-Niederlage für die Auswahl von Teamchef Roger Bader.

In der Vorbereitung auf die WM in Stockholm im Mai wartet das ÖEHV-Team damit weiter auf ein Erfolgserlebnis. Den einzigen Treffer der noch nicht mit dem WM-Kader eingelaufenen Österreicher erzielte Paul Huber.

Der Graz-Stürmer brachte Österreich in der 8. Minute in Führung. Diese hielt bis zur Mitte des zweiten Drittels, ehe die Ungarn im Powerplay durch Mark Schlekmann (34.) zum Ausgleich kamen. Istvan Terbocs (39., 48.) und Dominik Horvath (46./PP) schossen danach einen Vorsprung für die bereits mit einem Großteil ihres WM-Aufgebots spielenden Hausherren heraus, die auch noch in Unterzahl durch Gergo Ambrus (49.) anschrieben.

Für Österreich geht es am Donnerstag in Znojmo gegen Tschechien weiter, zwei Tage später steigt das Rückspiel in Linz (17.30 Uhr). Danach wartet vor der WM noch ein Test-Doppel gegen Deutschland, ehe bei der Generalprobe am 4. Mai Kanada in der Steffl Arena in Wien gastiert.

