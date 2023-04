ÖEHV-Team verliert ersten Test gegen Deutschland

Österreichs Eishockey-Nationalteam hat den ersten Vergleich mit Deutschland verloren. Die ÖEHV-Auswahl musste sich am Donnerstag in Deggendorf nach einem krassen Fehlstart und danach guter Leistung mit 0:2 (0:2,0:0,0:0) geschlagen geben. Chance zur Revanche gibt es am Samstag (17.00 Uhr) in Landshut.

Das Spiel begann für die Auswahl von Teamchef Roger Bader ganz schlecht. Nico Feldner musste nach 18 Sekunden auf die Strafbank, Deutschland nutzte die Überzahl zur Führung durch Dominik Bokk (2.). Mit einem tollen Solo erhöhte Parker Tuomie auf 2:0 (6.).

Doch danach fingen sich die Österreicher und spielten mit den höher eingeschätzten Gastgebern, die auch bei der WM im Mai in Tampere Gruppengegner der rot-weiß-roten Auswahl sind, auf Augenhöhe mit. Trotz auch guter Offensivaktionen konnten sie sich aber nicht mit einem Torerfolg belohnen.

„Je länger das Spiel gedauert hat, desto besser wurden wir. Das Spiel hat unglücklich begonnen. Dann war man nicht so gut organisiert, weil es ein höheres Niveau ist. Es ist schneller und intensiver. Dann haben wir an ein paar Stellschrauben gedreht, dadurch wurden wir kompakter und defensiv besser“, analysierte Bader.

Länderspiel in Deggendorf: Deutschland – Österreich 2:0 (2:0,0:0,0:0). Tore: Bokk (2./PP), Tuomie (6.).

(APA)/Bild: Imago