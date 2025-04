ÖEHV-Team verliert Testspiel in Ungarn

Österreichs Eishockey-Nationalteam hat auch das dritte von neun Vorbereitungsspielen für die WM im Mai in Stockholm verloren. Die Auswahl von Teamchef Roger Bader musste sich am Donnerstag in Szekesfehervar Ungarn 2:4 (0:1,1:1,1:2) geschlagen geben. Chance zur Revanche gibt es am Freitag (18.00 Uhr) in Ajka.

Ungarn, im Unterschied zu Österreich schon mit einem Großteil des WM-Kaders angetreten, nutzte das erste Powerplay zur Führung. Vilmos Gallo (7.) bezwang Jakob Brandner. Ein Treffer von Luca Erne Ende der ersten Hälfte wurde nach Video-Check nicht gegeben, Oskar Maier vergab seine große Chance (31.).

Der A-WM-Aufsteiger machte es besser. Istvan Terbocs wurde bei seinem Solo von hinter dem eigenen Tor kaum attackiert und schloss erfolgreich ab (33.). Österreich konnte zweimal durch Ramon Schnetzer (34.) und Paul Huber (46.) verkürzen, die Ungarn zogen aber durch Balazs Varga in doppelter Überzahl (44.) und Roland Kiss (50.) stets wieder auf zwei Tore davon.

