ÖEHV-Team will WM mit Viertelfinale krönen

Die 88. Eishockey-Weltmeisterschaft ist aus rot-weiß-roter Sicht schon jetzt eine Erfolgsgeschichte. Am Dienstag (12.20 Uhr) sollen die starken Leistungen in Stockholm mit einem historischen Aufstieg veredelt werden.

Mit einem Sieg in regulärer Spielzeit gegen Lettland würde Österreichs Nationalteam zum zweiten Mal in ein WM-Viertelfinale einziehen. Bisher gelang das nur 1994 in Bozen.

Am Sonntagabend fertigte Lettland die Slowakei mit 5:1 ab und begeisterte mit traditionell schnellem und körperbetontem Spiel. „Lettland hat die Slowaken ziemlich vorgeführt. Wir wissen, die sind gut. Aber wir sind auch nicht ohne. Wir werfen alles rein, was wir haben und wollen dieses Spiel gewinnen. Wir tun uns immer gut gegen solche Gegner, wir sind durchaus optimistisch“, sagte Teamchef Roger Bader.

Lettland in der Favoritenrolle

Die Rollenverteilung ist aber klar. „Sie haben vor zwei Jahren WM-Bronze gewonnen, sind eine Top-10-Nation, sind für die Olympischen Spiele qualifiziert. Entsprechend ist klar, wer der Favorit ist“, betonte Bader.

14 Spieler vom Sensationserfolg 2023 sind wieder dabei. Nominell herausragend ist die erste Linie mit Center Rodrigo Abols (Philadelphia Flyers) sowie den zwei ehemaligen NHL-Profis Rudolfs Balcers und Kaspars Daugavins. Mit dem einst auch beim Villacher SV engagierten Kristers Gudlevskis ist der beste DEL-Torhüter der vergangenen zwei Saisonen ein starker Rückhalt.

Gegen die Auswahl des eishockey-begeisterten Landes, die stets von hunderten stimmungsvollen Fans begleitet wird, steht sicher Schwerarbeit bevor. „Sie spielen in allen möglichen Top-Ligen der Welt. Sie werden hart spielen. Die Verteidiger sind alle groß. Sie werden Druck auf unsere Stürmer erzeugen“, analysierte Bader, der seine Spieler nicht auf der Strafbank sehen will. „Wenn wir gegen Lettland gewinnen wollen, dürfen wir das Momentum durch Strafen nicht verlieren. Das müssen wir in den Griff bekommen“, erklärte Bader.

Zwerger: „Müssen uns nicht verstecken“

Die Österreicher können nach den bisher drei Siegen gegen die Slowakei (2:1 n.P.), Frankreich (5:2) und Slowenien (3:2 n.P.) und dem damit souverän geschafften Klassenerhalt mit viel Selbstvertrauen in das Aufstiegsduell gehen.

„Wir haben bei dieser WM gezeigt, dass wir uns vor keinem verstecken müssen. Wir können mit jedem mitspielen und Paroli bieten“, meinte Dominic Zwerger. Lukas Haudum hofft, dass nach Hamar 1999 und Helsinki 2013 zum insgesamt dritten Mal ein WM-Sieg gegen die Balten gelingt. „Wir haben gegen Lettland immer wieder verloren, aber wir wollen die Geschichte auf jeden Fall einmal ändern“, sagte der Stürmer.

