ÖEHV-Teamgoalie Tolvanen bleibt Salzburg treu
Der EC Red Bull Salzburg kann auch kommende Saison auf Atte Tolvanen bauen.
Der dieses Mal schon im Playoff-Viertelfinale der ICE Hockey League gescheiterte Club und der 31-jährige Tormann einigten sich auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit.
Der Finne, der seit Dezember 2024 auch die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt und daher auch für das ÖEHV-Nationalteam im Einsatz ist, steht damit vor seiner sechsten Saison in Salzburg.
(APA)/Bild: GEPA