ÖEHV-Teamgoalie Tolvanen bleibt Salzburg treu

Der EC Red Bull Salzburg kann auch kommende Saison auf Atte Tolvanen bauen.

Der dieses Mal schon im Playoff-Viertelfinale der ICE Hockey League gescheiterte Club und der 31-jährige Tormann einigten sich auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit.

Der Finne, der seit Dezember 2024 auch die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt und daher auch für das ÖEHV-Nationalteam im Einsatz ist, steht damit vor seiner sechsten Saison in Salzburg.

(APA)/Bild: GEPA