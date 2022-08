via

Noch während der aktuell laufenden Nachtrags-WM der Eishockey-Junioren (U20) ist die Gruppeneinteilung für die A-WM 2023 erfolgt.

Das U20-ÖEHV-Team trifft demnach vom 26. Dezember 2022 bis 5. Jänner 2023 in Halifax, Kanada, auf das Gastgeberland, Tschechien und erneut auf Schweden sowie Deutschland. In der coronabedingt derzeit nachgeholten WM blieb Österreichs Team in vier Gruppenspielen ohne Sieg. Einen Absteiger gibt es jedoch nicht.

