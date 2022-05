ÖFB-Auswahl bei Teamchef-Debüts zuletzt meistens stark

Ein Blick auf die jüngere Vergangenheit lässt Ralf Rangnick vor dem Nations-League-Spiel am Freitag in Osijek gegen Kroatien auf ein erfolgreiches Debüt als österreichischer Fußball-Teamchef hoffen. Drei der vier Vorgänger des Deutschen starteten mit Siegen in ihre Amtszeit, so zuletzt auch Franco Foda, der am 14. November 2017 mit dem Heim-2:1 gegen Uruguay eine erfolgreiche Premiere erlebte.

Davor begann die fast sechsjährige Ära von Marcel Koller am 16. November 2011 in Lwiw (Lemberg) mit einem unglücklichen 1:2 gegen die Ukraine. Willi Ruttensteiner gewann zum Auftakt seiner interimistischen Tätigkeit in der EM-Qualifikation am 7. Oktober 2011 in Baku gegen Aserbaidschan mit 4:1. Das erste Spiel unter Dietmar Constantini endete in der WM-Quali am 1. April 2009 in Klagenfurt mit einem 1:0 über Rumänien.

Zumindest einen Prestigeerfolg gab es für Karel Brückner bei seinem Debüt. Mit dem Tschechen holte die ÖFB-Auswahl am 20. August 2008 in einem Freundschaftsspiel in Nizza ein 2:2 gegen den damals regierenden Weltmeister Italien.

In den insgesamt 35 Trainer-Premieren-Partien seit 1945 steht die ÖFB-Bilanz bei 14 Siegen, 6 Remis und 15 Niederlagen. Allerdings sind in dieser Statistik auch sämtliche Interims-Betreuer inkludiert. Nimmt man jene Kurzzeit-Coaches aus, die es auf nicht mehr als fünf Länderspiele brachten, gab es bei den Teamchef-Debüts elf Siege, drei Unentschieden und neun Niederlagen.

Rangnick: “Glaube, dass viel Potential in diesem Kader steckt“

Die Debüts der ÖFB-Teamchefs seit 1945

Karl Zankl (2 Spiele/Debüt 1945): Ungarn – Österreich 2:0 (Budapest FS)

Edi Bauer (11/1945): Österreich – Frankreich 4:1 (Wien FS)

Franz Putzendopler (5/1948): Österreich – Schweiz 3:1 (Wien FS)

Walter Nausch (47/1948): Ungarn – Österreich 2:1 (Budapest FS)

Hans Kaulich (1/1955): Tschechoslowakei – Österreich 3:2 (Brünn FS)

Josef Molzer (3/1955): Österreich – Ungarn 2:2 (Wien FS)

Karl Geyer (5/1955): Ungarn – Österreich 6:1 (Budapest FS)

Josef Argauer (18/1956): Schottland – Österreich 1:1 (Glasgow FS)

Alfred Frey (2/1958): Österreich – Jugoslawien 3:4 (Wien FS)

Karl Decker (36/1958): Deutschland – Österreich 2:2 (Berlin FS)

Joschi Walter/Bela Guttmann (5/1964): Niederlande – Österreich 1:1 (Amsterdam FS)

Edi Frühwirth (15/1965): Frankreich – Österreich 1:2 (Paris FS)

Erwin Alge (9/1967): Österreich – England 0:1 (Wien FS)

Leopold Stastny (49/1968): UdSSR – Österreich 3:1 (St. Petersburg FS)

Branko Elsner (2/1975): Österreich – Luxemburg 6:2 (Wien EM-Quali)

Helmut Senekowitsch (26/1976): Österreich – Schweden 1:0 (Wien FS)

Karl Stotz (24/1978): Norwegen – Österreich 0:2 (Oslo EM-Quali)

Georg Schmidt/Felix Latzke (8/1982): Ungarn – Österreich 2:3 (Budapest FS)

Erich Hof (15/1982): Österreich – Albanien 5:0 (Wien EM-Quali)

Branko Elsner (18/1985): UdSSR – Österreich 2:0 (Tiflis FS)

Josef Hickersberger (29/1988): Österreich – Schweiz 1:2 (Monaco FS)

Alfred Riedl (8/1990): Jugoslawien – Österreich 4:1 (Belgrad EM-Quali)

Dietmar Constantini (2/1991): Nordirland – Österreich 2:1 (Belfast EM-Quali)

Ernst Happel (9/1992): Ungarn – Österreich 2:1 (Budapest FS)

Dietmar Constantini (1/1992): Deutschland – Österreich 0:0 (Nürnberg FS)

Herbert Prohaska (51/1993): Österreich – Griechenland 2:1 (Wien FS)

Otto Baric (22/1999): Österreich – San Marino 7:0 (Graz EM-Quali)

Hans Krankl (31/2002): Österreich – Slowakei 2:0 (Graz FS)

Willi Ruttensteiner (2/2005): England – Österreich 1:0 (Manchester WM-Quali)

Josef Hickersberger (27/2006): Österreich – Kanada 0:2 (Wien FS)

Karel Brückner (7/2008): Italien – Österreich 2:2 (Nizza FS)

Dietmar Constantini (23/2009): Österreich – Rumänien 2:1 (Klagenfurt WM-Quali)

Willi Ruttensteiner (2/2011): Aserbaidschan – Österreich 1:4 (Baku EM-Quali)

Marcel Koller (55/2011): Ukraine – Österreich 2:1 (Lwiw FS)

Franco Foda (48/2017): Österreich – Uruguay 2:1 (Wien FS)

Gesamt: 14 Siege, 6 Remis, 15 Niederlagen

Gesamt ohne interimistische Teamchefs: 11 Siege, 3 Remis, 9 Niederlagen

