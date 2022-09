ÖFB-Chef Milletich vor Nations-League-Spielen zuversichtlich

via

via Sky Sport Austria

ÖFB-Präsident Gerhard Milletich blickt den anstehenden Nations-League-Partien der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft erwartungsfroh entgegen.

Der Burgenländer traut der Truppe von Ralf Rangnick sowohl auswärts gegen Frankreich als auch daheim gegen Kroatien Punktgewinne zu. „Es gibt in beiden Spielen Möglichkeiten für uns. Wer hätte zum Beispiel geglaubt, dass wir in Kroatien 3:0 gewinnen?“, sagte Milletich der APA.

Der Sieg im Juni in Osijek gelang beim Debüt von Rangnick, danach folgten ein Heim-1:2 gegen Dänemark, ein Heim-1:1 gegen Frankreich und ein Auswärts-0:2 gegen Dänemark. Dabei wusste die ÖFB-Auswahl in den ersten drei Partien über weite Strecken zu gefallen. „Ich bin überzeugt davon, dass die Handschrift des Teamchefs weiterhin zu sehen sein wird und noch ausgeprägter wird. Ich glaube, es wird ähnlich wie in den ersten drei Spielen weitergehen“, erklärte Milletich.

Zwei Partien vor Schluss liegt Österreich auf Gruppenplatz drei, der Vorsprung auf Schlusslicht Frankreich beträgt zwei Punkte. Um in Liga A zu bleiben, muss der letzte Platz vermieden werden. „Es würde uns alle freuen, wenn wir in der höchsten Liga bleiben. Aber höchste Priorität hat die Qualifikation für die EM 2024. Dem ist alles unterzuordnen“, betonte der Verbandschef. Die Qualifikation für die Endrunde in Deutschland startet im kommenden März.

(APA) / Bild: GEPA