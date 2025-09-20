ÖFB-Cup-Auslosung: Das sind die Achtelfinal-Duelle
Bundesliga-Tabellenführer Rapid bekommt es im Achtelfinale des ÖFB-Cups auswärts mit Zweitliga-Spitzenreiter SKN St. Pölten zu tun.
Das hat die Auslosung am Samstag ergeben. Meister Sturm Graz tritt bei der Admira an, auf Titelverteidiger WAC wartet ein Auswärtsmatch gegen Amstetten. Vizemeister Red Bull Salzburg empfängt WSG Tirol, das zweite Oberhausduell lautet Blau-Weiß Linz – Hartberg. Ausgetragen werden die Achtelfinal-Partien vom 28. bis 30. Oktober.
Alle Paarungen im Überblick:
SC Schwarz-Weiß Bregenz – SV Ried
SKN St. Pölten – SK Rapid
SV Stripfing/Weiden – LASK
Admira Wacker – SK Sturm Graz
SKU Ertl Glas Amstetten – Wolfsberger AC
KSV 1919 – SCR Altach
Blau-Weiß Linz – TSV Hartberg
Red Bull Salzburg – WSG Tirol
(Red.)
Bild: GEPA