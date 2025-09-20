ÖFB-Cup-Auslosung: Das sind die Achtelfinal-Duelle

Bundesliga-Tabellenführer Rapid bekommt es im Achtelfinale des ÖFB-Cups auswärts mit Zweitliga-Spitzenreiter SKN St. Pölten zu tun.

Das hat die Auslosung am Samstag ergeben. Meister Sturm Graz tritt bei der Admira an, auf Titelverteidiger WAC wartet ein Auswärtsmatch gegen Amstetten. Vizemeister Red Bull Salzburg empfängt WSG Tirol, das zweite Oberhausduell lautet Blau-Weiß Linz – Hartberg. Ausgetragen werden die Achtelfinal-Partien vom 28. bis 30. Oktober.

Alle Paarungen im Überblick:

SC Schwarz-Weiß Bregenz – SV Ried

SKN St. Pölten – SK Rapid

SV Stripfing/Weiden – LASK

Admira Wacker – SK Sturm Graz

SKU Ertl Glas Amstetten – Wolfsberger AC

KSV 1919 – SCR Altach

Blau-Weiß Linz – TSV Hartberg

Red Bull Salzburg – WSG Tirol

(Red.)

Bild: GEPA