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ÖFB-Cup

ÖFB-Cup-Auslosung: Diese Paarungen warten in Runde zwei

(APA) / Beitragsbild: GEPA

Titelverteidiger und Double-Sieger LASK trifft in der zweiten Runde des ÖFB-Cups auswärts auf Deutschlandsberg. Vizemeister Sturm Graz muss zum Zweitligisten ASK Voitsberg, Red Bull Salzburg misst sich ebenfalls mit einem Zweitliga-Verein und reist zum SKN St. Pölten. Rapid Wien muss einen weiteren Trip nach Klagenfurt zur dortigen Austria einplanen, die Wiener Austria spielt in Traiskirchen um den Einzug in die nächste Runde. Gespielt wird vom 4. bis 6. September.

Insgesamt 32 Vereine spielen um das Achtelfinale, das vom 27. bis 29. Oktober in Szene geht. Die weiteren Spieltermine dann 2027: Viertelfinale von 9. bis 11. Februar, Halbfinale von 2. bis 4. März und Finale am 1. Mai.

Hier die Begegnungen im Überblick:

SV Austria Salzburg – First Vienna Football Club

FC Blau-Weiß Linz – FC Wacker Innsbruck

Kapfenberger SV – FC Hertha Wels

Floridsdorfer AC – Schwarz-Weiß Bregenz

Voitsberg – SK Sturm Graz

SKN St. Pölten – FC Red Bull Salzburg

Bischofshofen – SCR Altach

Parndorf – Wolfsberger AC

SV Leithaprodersdorf – WSG Tirol

FC Kitzbühel – Grazer AK

SK Austria Klagenfurt – SK Rapid

FCM Traiskirchen – FK Austria Wien

SV Wallern/St. Marienkirchen – SV Ried

Vorwärts Steyr – TSV Hartberg

Deutschlandsberger SC – LASK

SV Lafnitz – SC Austria Lustenau

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