ÖFB-Cup: Das sind die Duelle der 1. Runde

Die Duelle in der 1. Runde des ÖFB-Cups stehen fest: Titelverteidiger LASK trifft zum Auftakt auf Regionalligist SC Kalsdorf.

Rapid bekommt es mit Ostliga-Aufsteiger Wienerberg 1921 zu tun, auch die Austria muss für das Duell mit dem Wiener Sport-Club nicht die Stadt verlassen. Sturm Graz wurde am Montag Seekirchen zugelost. RB Salzburg zog Oberwart, der heurige Finalist Altach erhielt Leobendorf. Die Erstligisten treten alle auswärts an.

Gespielt wird die 1. Runde vom 24. bis 26. Juli und damit eine Woche vor dem Auftakt der ADMIRAL Bundesliga.

Die Duelle im Überblick

Die Duelle der Bundesligisten

SC Raika TTI Group Wieselburg vs. WSG Tirol

Kremser SC vs. SC Austria Lustenau

FC Dornbirn 1913 vs. SV Ried

Sportverein Sparkasse Leobendorf vs. SCR Altach

SV Köchler Bau Oberwart vs. FC Red Bull Salzburg

SC Imst 1933 vs. TSG Hartberg

SV teampool Seekirchen vs. SK Sturm Graz

SR Donaufeld vs. GAK 1902

intermann FC Lauterach vs. Wolfsberger AC

Wiener Sport-Club vs. FK Austria Wien

SV Wienerberg 1921 vs. SK Rapid

Sportclub Kalsdorf vs. LASK (Titelverteidiger)

Die übrigen Duelle

SK Treibach vs. KSV 1919

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch vs. SKN St. Pölten

Deutschlandsberger SC vs. SKU Ertl Glas Amstetten

DSV Leoben vs. ASK Voitsberg

SV Leithaprodersdorf vs. Admira Wacker

Sportverein Horn vs. FAC Wien

Mattersburger Sportverein 2020 vs. First Vienna Football-Club 1894

SVG Reichenau-Innsbruck vs. FC Wacker Innsbruck

Union Raiffeisen Gurten vs. FC Blau-Weiß Linz

SU Vortuna Bad Leonfelden vs. SC Schwarz Weiß Bregenz

SV Wals-Grünau vs. SV Austria Salzburg

VfB Hohenems vs. FC HOGO Hertha Wels

ATUS Fliesen Koller Velden vs. SK Austria Klagenfurt

FCM Traiskirchen vs. SVG Bleiburg

SV Licht-Loidl Lafnitz vs. USV Scheiblingkirchen-Warth

SC Wiener Viktoria vs. SC/ESV Pandorf

FC Lustenau 1907 vs. FC Eurotours Kitzbühel

SC Eglo Schwaz vs. SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen

Union PROCON Dietach vs. BSK 1933

SK BMD Vorwärts Steyr vs. SV Raika Kuchl