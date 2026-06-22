ÖFB-Cup: Das sind die Duelle der 1. Runde
Die Duelle in der 1. Runde des ÖFB-Cups stehen fest: Titelverteidiger LASK trifft zum Auftakt auf Regionalligist SC Kalsdorf.
Rapid bekommt es mit Ostliga-Aufsteiger Wienerberg 1921 zu tun, auch die Austria muss für das Duell mit dem Wiener Sport-Club nicht die Stadt verlassen. Sturm Graz wurde am Montag Seekirchen zugelost. RB Salzburg zog Oberwart, der heurige Finalist Altach erhielt Leobendorf. Die Erstligisten treten alle auswärts an.
Gespielt wird die 1. Runde vom 24. bis 26. Juli und damit eine Woche vor dem Auftakt der ADMIRAL Bundesliga.
Die Duelle im Überblick
Die Duelle der Bundesligisten
SC Raika TTI Group Wieselburg vs. WSG Tirol
Kremser SC vs. SC Austria Lustenau
FC Dornbirn 1913 vs. SV Ried
Sportverein Sparkasse Leobendorf vs. SCR Altach
SV Köchler Bau Oberwart vs. FC Red Bull Salzburg
SC Imst 1933 vs. TSG Hartberg
SV teampool Seekirchen vs. SK Sturm Graz
SR Donaufeld vs. GAK 1902
intermann FC Lauterach vs. Wolfsberger AC
Wiener Sport-Club vs. FK Austria Wien
SV Wienerberg 1921 vs. SK Rapid
Sportclub Kalsdorf vs. LASK (Titelverteidiger)
Die übrigen Duelle
SK Treibach vs. KSV 1919
SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch vs. SKN St. Pölten
Deutschlandsberger SC vs. SKU Ertl Glas Amstetten
DSV Leoben vs. ASK Voitsberg
SV Leithaprodersdorf vs. Admira Wacker
Sportverein Horn vs. FAC Wien
Mattersburger Sportverein 2020 vs. First Vienna Football-Club 1894
SVG Reichenau-Innsbruck vs. FC Wacker Innsbruck
Union Raiffeisen Gurten vs. FC Blau-Weiß Linz
SU Vortuna Bad Leonfelden vs. SC Schwarz Weiß Bregenz
SV Wals-Grünau vs. SV Austria Salzburg
VfB Hohenems vs. FC HOGO Hertha Wels
ATUS Fliesen Koller Velden vs. SK Austria Klagenfurt
FCM Traiskirchen vs. SVG Bleiburg
SV Licht-Loidl Lafnitz vs. USV Scheiblingkirchen-Warth
SC Wiener Viktoria vs. SC/ESV Pandorf
FC Lustenau 1907 vs. FC Eurotours Kitzbühel
SC Eglo Schwaz vs. SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen
Union PROCON Dietach vs. BSK 1933
SK BMD Vorwärts Steyr vs. SV Raika Kuchl