ÖFB-Cup-Finale entscheidet über Europacup-Tickets: Alle möglichen Szenarien

Am 1. Mai wird ein neuer Titelträger im ÖFB-Cup gekürt – und zwar einer, mit dem zu Beginn der Saison wohl niemand gerechnet hat. Der Wolfsberger AC und der TSV Hartberg stehen sich im Finale in Klagenfurt gegenüber – für beide Teams eine Premiere. Der Sieger der Partie wird nicht nur den Cup gewinnen, sondern Österreich auch in der Europacup-Saison 2025/26 vertreten.

Der Cupsieger hat grundsätzlich das Ticket für die dritte Qualifikationsrunde der Europa League sicher. Doch auch wenn der Einzug in die Qualifikation gesichert ist, bedeutet dies noch nicht die Teilnahme an einem UEFA-Hauptbewerb. Der Weg dorthin wäre für den WAC oder Hartberg noch ein hartes Stück Arbeit, da beide Mannschaften aufgrund ihres jeweiligen Koeffizienten ungesetzt in die dritte Runde der Europa-League-Qualifikation starten würden. Sollte eine der beiden Mannschaften in der dritten Qualifikationsrunde scheitern, würde sie in das ebenfalls ungesetzt in das Playoff der Conference League rutschen.

Der Ausgang des Cupfinales hat somit nicht nur Auswirkungen auf den Wolfsberger AC und den TSV Hartberg, sondern auch auf die anderen Bundesligisten im Kampf um die Europacup-Tickets.

Abhängig vom zukünftigen Pokalsieger und dessen Platzierung in der Meisterschaft sind mehrere Szenarien denkbar, wie die restlichen Europacup-Startplätze vergeben werden:

Szenario 1: Der WAC gewinnt den Cup und wird Erster oder Zweiter der Meistergruppe

Der WAC nimmt an der Qualifikation zur Champions League teil.

Der Dritte der Meistergruppe spielt in der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation.

Der Vierte der Meistergruppe tritt in der zweiten Runde der Conference-League-Qualifikation an.

Der Erste der Qualifikationsgruppe trifft im Duell auf den Zweiten der Qualifikationsgruppe. Der Sieger dieser Begegnung spielt gegen den Fünften der Meistergruppe in Hin- und Rückspiel um einen Platz in der zweiten Runde der Conference-League-Qualifikation.

Szenario 2: Der WAC gewinnt den Cup und wird Dritter oder Vierter der Meistergruppe

Der WAC startet in der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation.

Der Dritte oder Vierte der Meistergruppe (je nachdem, welcher Platz der WAC nicht erreicht) spielt in der zweiten Runde der Conference-League-Qualifikation.

Der Erste der Qualifikationsgruppe trifft auf den Zweiten der Qualifikationsgruppe. Der Sieger spielt gegen den Fünften der Meistergruppe in einem Hin- und Rückspiel um einen Platz in der zweiten Runde der Conference-League-Qualifikation.

Szenario 3: Der WAC gewinnt den Cup und wird Fünfter der Meistergruppe

Der WAC tritt in der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation an.

Der Dritte der Meistergruppe spielt in der zweiten Runde der Conference-League-Qualifikation.

Der Erste der Qualifikationsgruppe trifft auf den Zweiten der Qualifikationsgruppe. Der Sieger spielt gegen den Vierten der Meistergruppe in einem Duell um einen Platz in der zweiten Runde der Conference-League-Qualifikation.

Szenario 4: Hartberg gewinnt den Cup und wird Erster der Qualifikationsgruppe

Hartberg nimmt an der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation teil.

Der Dritte der Meistergruppe spielt in der zweiten Runde der Conference-League-Qualifikation.

Der Zweite der Qualifikationsgruppe trifft auf den Fünften der Meistergruppe. Der Sieger dieser Begegnung spielt gegen den Vierten der Meistergruppe in einem Hin- und Rückspiel um einen Platz in der zweiten Runde der Conference-League-Qualifikation.

Szenario 5: Der WAC gewinnt den Cup und wird Sechster der Meistergruppe oder Hartberg gewinnt den Cup und wird Zweiter bis Sechster der Qualifikationsgruppe

Der WAC oder Hartberg steigt in der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation ein.

Der Dritte der Meistergruppe spielt in der zweiten Runde der Conference-League-Qualifikation.

Der Erste der Qualifikationsgruppe trifft auf den Fünften der Meistergruppe. Der Sieger dieser Begegnung trifft in einem Hin- und Rückspiel auf den Vierten der Meistergruppe um den Platz in der zweiten Runde der Conference-League-Qualifikation.

