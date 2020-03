Austria Lustenau steht im Cupfinale

via

via Sky Sport Austria

Der SC Austria Lustenau gewinnt das ÖFB Cup-Halbfinale gegen den FC Wacker Innsbruck mit 1:0 (1:0) und steht erstmals seit 2011 wieder im Finale des österreichischen Cups. Die Vorarlberger setzen sich im Duell der Zweitligisten dank eines verwandelten Elfmeters von Ronivaldo (44.) durch.

Das Cupfinale findet am 1. Mai in Klagenfurt statt. Lustenau-Keeper Domenik Schierl und Stürmer Thomas Mayer werden dieses jedoch von der Tribüne aus verfolgen müssen. Die beiden kassierten heute die dritte Gelbe Karte im laufenden Bewerb und sind gesperrt. Besonders ärgerlich: Torhüter Schierl sah diese erst in der 88. Minute für Zeitspiel.

Im zweiten Halbfinale duellerieren sich morgen Salzburg und der LASK.

Mehr in Kürze…

Bild: GEPA