ÖFB-Cupfinal-Schiedsrichter steht fest

FIFA-Schiedsrichter Walter Altmann wird das ÖFB-Cup-Endspiel zwischen dem Wolfsberger AC und TSV Hartberg leiten. Das gab der ÖFB am Dienstag bekannt. Für den Tiroler ist es nach 2021 (LASK vs Red Bull Salzburg) der zweite Einsatz in einem Cup-Finale.

Altmann ist der erste Elite-Referee seit Dietmar Drabek (1997, 2004, 2008), dem mehrfach die Ehre zuteilwird, das Finale des UNIQA ÖFB Cups zu leiten. Das Team um den 40-Jährigen wird komplettiert durch die Schiedsrichter-Assistenten Mattias Hartl und Luka Katholnig sowie Daniel Pfister als vierten Offiziellen und VAR Manuel Schüttengruber.

In einem Interview mit dem ÖFB reagierte Altmann erfreut über die Nachrichten: „Im ersten Moment war ich sehr überrascht, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Eigentlich gibt es dieses ungeschriebene Gesetz: Man bekommt nur ein Cup-Finale in der Karriere. Deshalb hat es mich doppelt überrascht und die Freude war riesig.“

Das Endspiel zwischen den beiden Final-Neulingen findet am Donnerstag, den 1. Mai im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt statt.

Foto: GEPA