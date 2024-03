ÖFB-Debüt fix! Querfeld startet gegen Slowakei

Start ins EM-Jahr mit einem Debütanten: Rapid-Profi Leopold Querfeld wird im Testspiel gegen die Slowakei sein Debüt für das ÖFB-Team bestreiten.

Dies bestätigte Teamchef Ralf Rangnick in der Pressekonferenz vor dem morgigen Auswärtsduell. Der 20-jährige Innenverteidiger profitiert damit von den Ausfällen von David Alaba, Gernot Trauner und Philipp Lienhart – überzeugte aber auch bei seinen bisherigen Bundesliga-Saisoneinsätzen. „Er wird von Anfang an spielen. Er hat sich das auch verdient durch seine Leistungen bei Rapid. Und auch jetzt in dieser Woche im Trainingscamp hat er seine Sache gut gemacht“, erklärte Rangnick.

Für die ÖFB-Nachwuchsauswahlen bestritt Querfeld insgesamt 20 Spiele, schon im letzten September gegen Modawien stand er erstmals im A-Nationalteamkader.

(Red./APA.)

Beitragsbild: GEPA.