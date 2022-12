via

via Sky Sport Austria

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam geht als Nummer 19 der Welt ins Jahr 2023. Die Truppe von Teamchefin Irene Fuhrmann hielt in der am Freitag vom Weltverband (FIFA) veröffentlichen neuen Weltrangliste damit ihre Position. Besser war die ÖFB-Auswahl in ihrer Geschichte noch nie klassiert.

Eine Änderung gab es vorne, wo sich Deutschland auf Platz zwei verbesserte und nun erster USA-Jäger ist. Schweden ist deshalb nur noch Dritter, unmittelbar vor Europameister England.

(APA) / Bild: GEPA