ÖFB-Frauen bei U19-EM gegen Deutschland ohne Chance

Für Österreichs Fußball-Frauen-Auswahl hat die U19-Europameisterschaft in Belgien mit einer klaren Niederlage begonnen.

Die Mannschaft von Trainer Johannes Spilka unterlag am Dienstag in Tubize zum Auftakt in Gruppe A Deutschland mit 0:6 (0:4). Doppelpacks von Sophie Nachtigall (16.,29.) und Alara Sehitler (18.,77.) sowie Treffer von Mara Alber (26.) und Franziska Kett (49.) führten zu einem ungefährdeten Sieg des Rekord-Europameisters

Am Freitag warten wieder in Tubize die Niederländerinnen (20.30 Uhr), ehe zum Abschluss in La Louviere das Kräftemessen mit den Gastgeberinnen auf dem Programm steht (Montag, 24. Juli, 17.30 Uhr). Die Top 2 ziehen ins Semifinale ein und lösen zudem das Ticket für die U20-WM 2024 in Kolumbien.

(APA)

Bild: Imago