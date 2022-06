ÖFB-Frauen bekommen Heimstätte in Wiener Neustadt

Das Stadion in Wiener Neustadt wird die Heimstätte des Fußball-Nationalteams der Frauen. Möglich geworden sei dies durch ein Investitionspaket der Stadt, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Das Team von Irene Fuhrmann werde seine Spiele künftig vorwiegend in Wiener Neustadt austragen.

„Es war immer klar, dass wir das neue Stadion nicht ausschließlich für den SC Wiener Neustadt bauen, sondern damit auch zusätzliche Impulse für die Sportstadt Wiener Neustadt setzen werden“, erklärte Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP).

In Gesprächen mit dem ÖFB habe sich gezeigt, dass sich das Stadion für das Frauen-Nationalteam gut eigne, daher habe man rund 330.000 Euro investiert. So wurden etwa neue Räumlichkeiten für getrennte Umkleide- und Duschmöglichkeiten, ein Erste-Hilfe-Raum und Büroräumlichkeiten für das Medienteam des ÖFB geschaffen. An der Ecke der Osttribüne gibt es nun auch ein TV-Studio.

Das nächste Spiel der für die EM qualifizierten ÖFB-Frauen in Wiener Neustadt findet am kommenden Sonntag gegen Dänemark statt. „Wir haben schon sehr viele packende Matches hier erlebt, das Stadion ist ein guter Boden für uns. Wir freuen uns sehr darauf, dass wir künftig regelmäßig hier gastieren und Wiener Neustadt zu einer Heimstätte wird“, erklärte ÖFB-Präsident Gerhard Milletich.

(APA)

Beitragsbild: Imago