ÖFB-Frauen bestreiten EM-Playoff in Ried

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam wird das Heimspiel des EM-Playoffs gegen Slowenien in Ried im Innviertel bestreiten.

Im Stadion der SV Ried sind die ÖFB-Frauen damit am 29. Oktober zum zweiten Mal nach der Premiere Ende Mai gegen Island (1:1) im Einsatz. Das Hinspiel in der ersten Runde des Playoffs ist für das Team von Trainerin Irene Fuhrmann am 25. Oktober in Koper angesetzt.

Erreicht das Nationalteam die zweite und letzte Playoff-Runde, geht es am 27. November und 3. Dezember gegen den Sieger der Begegnung Rumänien gegen Polen. Die Endrunde in der Schweiz steigt von 2. bis 27. Juli 2025.

Hey Ried, wir bräuchten bitte ein Ab sofort könnt Ihr Euch für das wichtige EM-Play-Off-Heimspiel gegen sichern Tickets https://t.co/CMDD1YV4mP #GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/7QQiYb0MNV — ÖFB – oefb.at (@oefb1904) September 18, 2024

