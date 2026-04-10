Nach Maria Enzersdorf und Ried gastiert Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam im dritten Heimspiel der WM-Qualifikation im neuen Stadion in Wien am Sportclub-Platz.

Die Truppe von Alexander Schriebl bekommt es am 5. Juni (18.00 Uhr) mit Slowenien zu tun. Die Partie in Hernals wird das 250. offizielle ÖFB-Länderspiel sein. Die Spielstätte des Männer-Regionalliga-Ost-Vereins wurde seit Juni 2024 revitalisiert und bietet bei internationalen Spielen Platz für rund 4.700 Fans.

„Der neue Sportclub Platz punktet nicht nur mit seiner modernen Infrastruktur und hervorragenden Lage im Herzen Wiens, sondern wird in Zukunft auch in puncto Logistik in Kombination mit dem ÖFB-Campus für ÖFB-Nationalteams eine sehr gute Option darstellen“, sagte Bernhard Neuhold, Geschäftsführer ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH. Die Stadt Wien und der Wiener Sport-Club hatten zuvor am Donnerstag einen unbefristeten Pachtvertrag zur Nutzung des modernisierten Stadions der UEFA-Kategorie 2 unterzeichnet. Grundlagen dafür sind die umfassende Erneuerung der Anlage und die strategische Einbindung in den Sportstätten-Entwicklungsplan „Sport.Wien.2030“. Das Eröffnungsspiel findet am 17. April (19.30) gegen Horn statt.

(APA) / Bild: GEPA