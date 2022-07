ÖFB-Frauen empfangen EM-Finalist England in Wr. Neustadt

Österreichs Frauen-Fußballteam bestreitet den Abschluss der WM-Qualifikation in Wr. Neustadt. Am 3. September (17.30 Uhr) kommt es zum Schlager gegen den EM-Finalisten England, am 6. September (20.30) gastiert Nordmazedonien in der Ergo-Arena.

Für das ÖFB-Team bietet sich gegen England die Chance zur Revanche. Sowohl das Hinspiel in der WM-Qualifikation als auch das Eröffnungsspiel der laufenden EM vor 68.000 Zuschauern in Manchester ging 0:1 verloren. In der Qualifikation für die WM 2023 in Australien und Neuseeland führt England die Gruppe D vor den ausstehenden zwei Runden mit 24 Punkten vor Österreich (19) an. Das ÖFB-Team hat den Platz im WM-Play-off schon sicher.

(APA)

Artikelbild: GEPA