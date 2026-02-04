ÖFB-Frauen im April in Nürnberg gegen Deutschland

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam trifft im Rahmen der WM-Qualifikation am 14. April in Nürnberg auf Gruppenfavorit Deutschland.

Der Spielort wurde am Mittwoch vom DFB bekanntgegeben. Für die ÖFB-Auswahl ist das die dritte Partie. Zum Auftakt geht es am 3. März in Maria Enzersdorf gegen Norwegen, am 7. März folgt das Auswärtsspiel gegen Slowenien in Koper-Capodistria. Wo das „Rückspiel“ gegen Deutschland am 18. April stattfindet, will der ÖFB nächste Woche preisgeben.

(APA) / Bild: GEPA