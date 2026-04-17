ÖFB-Frauen im Duell mit DFB-Elf ohne Kapitänin Puntigam

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam muss im zweiten WM-Qualifikationsduell mit Deutschland am Samstag (18.00 Uhr) in Ried auf Kapitänin Sarah Puntigam verzichten. Die ÖFB-Rekordspielerin fällt aufgrund einer am Dienstag beim 1:5 in Nürnberg erlittenen leichten Gehirnerschütterung aus. ÖFB-Teamchef Alexander Schriebl nominierte die 22-jährige Tatjana Weiss von Bundesliga-Tabellenführer Austria nach, die schon am Donnerstagabend ins Teamcamp in Geinberg gestoßen ist.

„Der kurzfristige Ausfall von Sarah ist für uns sehr bitter, weil sie unserem Spiel stets Sicherheit und Ruhe gibt und mit ihrer Erfahrung gerade in solchen Partien unverzichtbar ist“, sagte Schriebl. Die ÖFB-Truppe ist nach drei von sechs Partien in der Gruppe A4 punktloses Schlusslicht.

(APA)/Beitragsbild: GEPA