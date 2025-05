ÖFB-Frauen in Glasgow vor entscheidendem Schritt

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam kann dem Verbleib in der Liga A der Nations League in Schottland einen großen Schritt näher rücken. Nach dem 1:0 im ersten Gruppenspiel gegen die Britinnen reicht am Freitag im Hampden Park von Glasgow ein Remis, um Platz drei zu fixieren. „Uns erwartet ein extrem intensives Spiel. Es ist nie einfach dort, aber wir müssen die drei Punkte holen, egal wie, da fährt die Eisenbahn drüber“, sagte Manuela Zinsberger.

Im besten Fall geht es im abschließenden Gruppenspiel gegen Deutschland in Wien (3. Juni) nur noch ums Prestige. „Alles, was wir dann gegen Deutschland holen, ist ein Bonus“, sagte Champions-League-Siegerin Zinsberger zur APA, voll auf Sieg eingestellt. Deutschland und die Niederlande liegen mit je zehn Punkten uneinholbar für die drittplatzierte ÖFB-Elf (3) voran. Schottland ist noch punktlos.

Das einst 2022 verlorene WM-Play-off gegen die Schottinnen spielt in den Köpfen der Österreicherinnen mit – zumindest bei Torfrau Zinsberger. „Das ist natürlich bei mir ein bisschen im Hinterkopf, man hat ja auch Erinnerungen an bestimmte Situationen, egal ob ich eine Rechnung offen habe oder nicht.“

Schottland mit neuer Teamchefin

Ein Trainerwechsel sorgt nun für eine gewisse Unwägbarkeit. Die Australierin Melissa Andreatta feiert gegen Österreich ihren Einstand als schottische Teamchefin. „Der Trainerwechsel wird den Schottinnen einen Push geben“, vermutete ÖFB-Teamchef Alexander Schriebl. Er stellt sein Team auf einen gut gegen den Ball arbeitenden Gegner ein. Eine intensive und sehr körperliche Partie ist zu erwarten. „Schottland wird von der ersten Sekunde an mit viel Leidenschaft und Wucht daherkommen. Da gilt es von Anfang an dagegenzuhalten.“

„Wir sind auf jedes Szenario vorbereitet. Wenn wir einen guten Tag erwischen, sind wir ganz klar die bessere Mannschaft“, meinte Laura Wienroither. Die Abstimmung zwischen neuem Trainerstab und dem Team funktioniere immer besser, fügte die England-Legionärin mit ungewisser Zukunft auf Clubebene hinzu. Zwei Rückkehrerinnen könnten Offensivpower einbringen. Die zuletzt verletzte Eileen Campbell und auch Stürmer-Routinier Nicole Billa stehen wieder im Kader. Bis auf Defensivspezialistin Claudia Wenger (Adduktoren) sind alle fit.

Alarm beim Abschlusstraining

Etwas mehr als 3.000 Karten waren am Donnerstag verkauft. Ein Hexenkessel ist nicht zu erwarten. Schriebl: „Es besteht die Möglichkeit, dass sich diese Zahl im gewaltigen Hampden Park auch verliert.“ Das Abschlusstraining war von einem kuriosen Zwischenfall begleitet. Weil ein Alarm anging, musste das ÖFB-Team zwischenzeitlich die Arena wieder verlassen. Der Grund ließ sich so schnell nicht eruieren. Ein ÖFB-Angestellter hielt auch einen Streich des Gegners für möglich.

Rang drei würde zur Teilnahme am Play-off gegen einen Gruppenzweiten der Liga B berechtigen, wo man den Verbleib in Liga A der Nations League – Europas Topliga der besten 16 Teams – fixieren kann. Die viertplatzierten Teams steigen in die Liga B ab.

