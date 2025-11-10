ÖFB-Frauen kennen Spielplan für WM-Qualifikation

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam trifft zum Auftakt der WM-Qualifikation im kommenden Jahr auf Norwegen.

Die Elf von Teamchef Alexander Schriebl hat am 3. März gegen die Skandinavierinnen Heimrecht, wie der ÖFB am Montag mitteilte. Am 7. März tritt Rot-Weiß-Rot auswärts in Slowenien an. Im April (14. und 18.) kommt es schließlich binnen vier Tagen zwei Mal zum Schlager gegen Rekord-Europameister Deutschland, wobei das erste Duell zunächst auswärts stattfindet.

Die letzten zwei Quali-Spiele in der Gruppe A4 finden im Juni statt. Am 5. steht das Heimspiel gegen die Sloweninnen an, bevor es am 9. zum Abschluss nach Norwegen geht. Die Spielorte und Anstoßzeiten müssen noch fixiert werden. Die ÖFB-Frauen hoffen, im siebenten Anlauf endlich auch das Ticket für eine WM-Endrunde zu holen. Die vier Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die WM von 24. Juni bis 25. Juli 2027 in Brasilien. Alle anderen Teams müssen in ein zweistufiges Play-off, das im Oktober bzw. Dezember 2026 ausgetragen wird.

(APA ) / Bild: GEPA