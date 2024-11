ÖFB-Frauen: Mädl und Weilharter für EM-Quali-Playoff nachnominiert

Für Valentina Mädl hat es auch am Tag nach ihrem Treffer in der Champions League bei der 1:4-Heimniederlage des SKN St. Pölten gegen Titelverteidiger FC Barcelona gute Nachrichten gegeben.

Die 18-jährige Stürmerin wurde von ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann genauso wie Austria-Wien-Mittelfeldspielerin Yvonne Weilharter nachträglich in den nun 25-köpfigen Kader für die beiden Duelle mit Polen in der entscheidenden Playoff-Phase der EM-Qualifikation nominiert.

„Yvonne kann defensiv jede Rolle einnehmen und Valentina ist unbestritten eines unserer größten Offensivtalente, das herangeführt werden soll“, sagte Fuhrmann. Die ÖFB-Auswahl bereitet sich ab Montag zunächst in Bad Erlach vor.

Die erste Partie geht am kommenden Freitag (18.00 Uhr) in Danzig über die Bühne, die Retourpartie folgt am 3. Dezember (18.15 Uhr) in der Wiener Generali Arena. Für dieses Spiel wurden bisher erst 1.800 Tickets abgesetzt. Der Aufsteiger ist bei der EM im kommenden Sommer in der Schweiz dabei.

