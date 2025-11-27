ÖFB-Frauen remisieren im Testspiel gegen Finnland

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam hat sich im ersten von zwei Testspielen in Spanien mit 1:1 gegen Finnland getrennt. Freiburg-Legionärin Lisa Kolb glich die finnische Halbzeitführung sechs Minuten nach ihrer Einwechslung aus (68.). Emma Koivisto hatte mit einem Abstauber für Finnland in Arcos de la Frontera vorgelegt (33.). Zum Abschluss des Länderspieljahres trifft Österreich am Montag (12.00) in Sanlucar de Barrameda auf die Ukraine.

Im Hinblick auf die WM-Qualifikation im kommenden Jahr will ÖFB-Teamchef Alexander Schriebl den Spanien-Lehrgang für Detailarbeit abseits vom ganz großen Ergebnisdruck nutzen. Er setzte am Donnerstag auf ein Team, das im Gegensatz zum jüngsten 2:0 in Wien gegen Tschechien mit nur einer Änderung in der Startformation aufwartete. Claudia Wenger kehrte für Celina Degen in die Innenverteidigung zurück. Zur Stundenmarke feierte Barbara Dunst ihr Comeback nach fast exakt einem Jahr Verletzungspause.

(APA)/Beitragsbild: GEPA