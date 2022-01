ÖFB-Frauen testen im Februar gegen Rumänien und Schweiz

Für Österreichs Fußball-Frauen-Nationalteam bildet ein mehrtägiger Trainingslehrgang in Marbella den Auftakt ins ereignisreiche Länderspieljahr 2022. Im Rahmen des Aufenthalts in Andalusien steigen Testspiele gegen Rumänien (20. Februar) und die Schweiz (23. Februar), gab der ÖFB am Freitag bekannt.

Zum ersten Mal richtig ernst wird es für die ÖFB-Frauen dann am 8. April in der WM-Qualifikation gegen Nordirland. Am 6. Juli bestreitet das Team im Old Trafford von Manchester das EM-Eröffnungsspiel gegen Gastgeber England.

(APA) / Bild: GEPA