ÖFB-Frauen testen im November gegen Italien und Slowakei

Mit zwei Länderspielen im November lässt Österreichs Frauen-Fußballnationalteam das Jahr ausklingen.

Die Mannschaft von Irene Fuhrmann trifft am 11. November (17.30 Uhr) in Lignano auf den WM-Teilnehmer Italien. Am 15. November (18.00 Uhr) folgt in Wiener Neustadt das Heimspiel gegen die Slowakei.

Fuhrmann hat gegenüber dem Spiel in Schottland, als das ÖFB-Team mit einem 0:1 die Chance auf die Teilnahme an der WM 2023 verspielte, kaum Veränderungen vorgenommen. Anstelle von St. Pölten-Kapitänin Jasmin Eder, die ihre Teamkarriere beendet hat, wurde erstmals ihre Clubkollegin Claudia Wenger nominiert. Torhüterin Jasmin Pal (1. FC Köln) kehrt nach ihrem Kreuzbandriss in den Kader zurück.

(APA)/Bild: GEPA